Petit à petit

Image après image, sampling de musique, édition, mise en place, rajuster une image, créer un album, réorganiser des fichiers… et changer les meubles de place pour faire nouveau, neuf, donner de l’air au lieu où je vis-crée.

Nécessairement, un moment donné, les petites choses finissent par être complétées et je suis le premier à être surpris d’avoir fini autant de petites choses en même temps.

La pièce la plus importante c’est ce nouvel album, Byte 4, dans la série “Expérience” : https://belisssle.bandcamp.com/album/byte-4-le-futur

À noter les quelques dernières seconde de la dernière pièce “Extra”, j’en suis particulièrement fier (d’autant que je ne me souviens plus du tout comment j’ai fait, ha ha ha).

Dans l’atelier, des gouttes de peinture d’intérieur se sont fixées sur du carton. Vues de près elles ont presque un air poétique:

Sur le même matériau, l’aquarelle sèche lentement.

Les couleurs empilées sur la palette donnent un effet de soleil noir. Pourtant, juste après on verra qu’il lance une lumière taquine sur les pièces qui traînent dans l’atelier.

Quand on regarde de près, on peut imaginer toutes les histoires, tous les paysages que l’on veut. Il ne sert à rien de raconter, de décrire, juste regarder et entendre le silence des objets.

Pour terminer, une petite vidéo, pour mettre en relief un peu tout ce qui est ici.

