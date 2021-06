Un message sur mon téléphone intelligent m’avertit qu’il y a risque d’orage violent aujourd’hui. Heureusement aucun plans d’aller se promener. De fait, je dois rester ici et attendre une livraison. C’est donc le meilleur moment pour terminer une petite vidéo.

Au fait comme la composition d’image durait plus longtemps que la trame sonore, j’ai laissé le tout, alors il ne faut pas se surprendre qu’il n’y a plus de son vers la fin de la vidéo.

ou encore ici (c’est la même chose mais sans les publicités) :

Quelques captures d’écran. J’adore ces images qui “se créent toutes seules”.









La capacité de création n’est plus uniquement l’affaire des humains. C’est aussi le domaine de la machine, ce qui me permet de m’interroger sur, justement, le sens de la création et son utilité.

Toujours en attendant l’orage — il arrivera plus tard, il ne semble pas pressé — quelques photos d’un projet en cours : 24 carrés qui formeront un ensemble modulaire sur une toile qui peut s’accrocher au mur ou être suspendue comme une tenture.











