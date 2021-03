Visualité 1 ?

Première journée depuis plusieurs mois où j’ai l’impression que je vais un peu mieux, juste un peu, pas trop. Sans entrer pour l’instant dans les détails, le régime sans sucre raffiné commence à faire effet : un peu plus facile pour se concentrer.

Alors une image, la première (je suis pas certain que ça soit la première, mais disons que c’est la première) d’une série de 256 qui fera partie du projet Expérience. Ces images sont groupées sous le thème « visualité » et sont chacune inspirées de ce que je vois sur Internet.

Cette première image est en réaction à un documentaire sur Mike Watt (sur Wikipedia : Mike Watt — https://fr.wikipedia.org/wiki/Mike_Watt )

Ensuite, ci-dessous, une nouvelle pièce sonore créée récemment.

First day in several months where I feel like I’m doing a little better, just a little, not too much. Without going into details just yet, the refined sugar-free diet is starting to show some positive effects—it’ a little easier for me to focus.

So here’s an image, the first (I’m not sure it’s exactly the first here but let’s pretend) in a series of 256 that will be part of the Experience project. These images are grouped under the theme “visuality” and are each inspired by what I see on the Internet.

The image is a commentary pertaining a documentary on Mike Watt (Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Watt)

Above, a new musical piece I created recently.