Expérience : Le goût

La série complète. (An approximative English translation follows)

Toutes les 64 images ont été diffusées sur Facebook, Twitter et Instagram. Il est maintenant temps de les proposer ici, groupées dans un fichier zip que vous pouvez télécharger. Chaque image peut être réutilisée au choix sans restriction de droit aucune.

Zut ! Il n’est pas permis de proposer de fichiers zip sur WordPress pour des raisons de sécurité (je comprends mais c’est pas pratique) grrr.

Ainsi donc, ci-dessous voici une galerie d’images.

Expérience: The Sense of Taste, the complete series.

All 64 images were posted on Facebook, Twitter and Instagram. Now is the time to offer them here, bundled in a zip file that you can download. Each image can be reused as desired without any restriction of rights.

Damn ! Zip files are not permitted on WordPress for security reasons (I understand but it’s not practical) grrr.

So, above here is a gallery of said images.