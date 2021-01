Quelque chose de simple pour commencer l’année.

Quoiqu’en général 2020 ne m’ait pas affecté outre mesure, l’usure des mauvaises nouvelles et la hargne dans les réseaux sociaux ont fini par me causer quelques ennuis dans la tête ces deux derniers mois.

J’ai l’impression de traîner quelque chose de lourd mais qui ne m’appartient pas. Très curieuse sensation.

Sans me faire d’illusions au sujet des prochains mois et sans m’imaginer que de commencer l’année en lion serait une bonne chose, je m’applique à faire quelque chose de simple, juste assez pour occuper les doigts et l’esprit.

Something simple to start the year.

While in general 2020 hasn’t affected me too much, the wear and tear of bad news and the bitterness on social media has ended up causing me some trouble in my head over the past two months.

I have the impression of dragging something heavy but which does not belong to me. Very curious sensation.

Without having any illusions about the next few months and without imagining that starting the year in full swing would be a good thing, I set out to do something simple, just enough to occupy my fingers and mind.