J’ai changé le modèle de mon blogue… c’est joli (à mon avis) mais il me faut ajouter une vignette vedette à chaque post précédent pour qu’on voit autre chose que des encadrés noirs partout. Une belle occasion pour placer des images non encore diffusées, selon le cas.

L’idée d’offrir une présentation de première page plus riche en images et avec plein de clin-d’oeil vers les posts les plus récents s’inscrit dans la voie de travail du projet “Expérience”, qui se révèle de lui-même comme l’expérience s’acquiert au fil du temps.

I changed the template of my blog … it’s nice (in my opinion) but I need to add a “featured image” to each previous post so that we see something other than a series of black boxes. A great opportunity to showcase unpublished images, when appropriate.

The idea of offering a richer front page presentation and a better overview of the most recent posts is part of the work in progress”Experience,” which will reveal itself over time, as an echo of how experience is gained through life.