Un peu de temps libre, quelques photos de mon appart en train de se faire réaménager (je veux y créer une troisième surface de travail). Découper des sections de photos et faire un montage, sans penser, juste pour voir.

Et d’y ajouter des décorations futiles. Juste pour voir.

Et faire une variante.





A little free time, some photos of my apartment being reorganized (I want to create a third working surface here). Cut out sections of photos and make a montage, without thinking, just to see.

And add frivolous decorations. Just for fun.

And then a variation. All that is so ugly, I couldn’t resist sharing it.