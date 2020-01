J’ai retrouvé une vidéo de la projection sur écran papier (pourtant ça fait pas longtemps que je l’ai faite, mais j’ai tellement de matériel en cours et de trucs accumulés: je perds vite des éléments).

Recadrée et augmentation de la saturation des couleurs (avec DaVinci Resolve) ça donne un effet un peu plus intéressant. Reste que cet écran ne peut accepter des images complexes, l’ensemble devient trop brouillon.

À trouver, des vidéos de formes simples aux couleurs contrastées.

* * *

I found a video of the projection on a my paper screen (even though it was filmed not long ago, but I have so much material in progress and stuff accumulated: I quickly lose bits and pieces).

Cropped and increased color saturation (with DaVinci Resolve), the video offers a slightly more interesting effect. Still, this screen cannot accept complex images, the whole becomes too busy.

I need to find videos of simple shapes in contrasting colors and try again.