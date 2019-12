Ici, c’est Monochrome (Black) [1]. Dans le titre de la vidéo, les crochets ne sont pas visibles: je ne suis pas arrivé à les taper dans le logiciel d’édition vidéo (!!??!!).

Ici, pas de lecture poétique, seulement un silence de la parole. Dans les temps troubles, en fait de tout temps, le silence est aussi un mode d’expression.

La vidéo se superpose à elle-même, elle se dialogue entre sa forme originelle et sa projection sur l’écran de papier.

* * *

Here is Monochrome (Black) [1]. In the title of the video, the brackets are not visible: I was unable to type them in the video editing software (!! ?? !!).

Here, no poetic reading, only silence. In troubled times, in fact at all times, silence is also a form of expression. [some translation tools suggest “mode of expression”, I preferred “form” as “mode” sounds too French for me]

The video is superimposed onto itself, a dialog between its original form and its projection on the paper screen.