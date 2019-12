Voici un test de projection sur mon écran de papier. Tout de suite je constate bien que l’écran est trop petit. Je réalise aussi que j’aurai des problèmes de le garder droit à cause du poids du papier. Je me rends aussi compte que les contrastes ne sont pas aussi forts que je pensais. Une zone des images projetées est riche en couleurs très saturées. Cet écran semblera plus intéressant avec des vidéos à très hauts contrastes.

Je suis pas déçu mais pas enthousiaste jusqu’au plafond. Encore du travail en vue. Ça occupera les longues soirées d’hiver.