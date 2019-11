“Catch” if you can (attrapez si vous pouvez). Comme je suis pourri en sports, c’était facile d’illuster le thème du jour.

C’est le 30e dessin pour Inktober. Bientôt le dernier, demain ou après-demain? Je pense qu’il sera assez long à faire.

Ensuite, Inktober c’est fini. C’était une belle expérience, un défi de taille par moment. Un défi qui prend beaucoup de temps que ce que j’avais imaginé au départ.