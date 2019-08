Décor

Pour changer des arbres et des nuages. J’aime le ciel et les édifices ratés. Il y a une sorte de présence dans l’indéfini et l’approximatif.

Changement d’ordinateur

Même si mon ordi est encore très puissant et tout et tout, je me dois d’opter, comme appareil principal, mon portable (le laptop comme on disait) pour toutes sortes de raisons pratiques et techniques. Ça serait long à raconter mais un des inconvénients c’est le problème électrique que j’ai chez moi qui fait que de temps en temps je manque de courant ou que je ne peux l’utiliser si tel ou tel autre appareil est activé (comme le réfrigérateur ou l’imprimante laser). Un peu ridicule, surtout au Québec, pays de l’électricité, mais ça arrive dans les vieilles maisons que les circuits soient réellement déficients, voire défectueux.

Pour Paintual, ça sera ennuyeux (ça l’est déjà pour Affinity Photo et cie puisque sur un laptop moins puissant, ça prend assez de temps pour créer des effets, ou c’est juste que je suis très gâté avec un processeur 8 coeurs 🙂 ) mais pour ce que je suis en train de coder et tester, pas besoin de beaucoup de puissance pour quelque temps. Je travaille sur un truc XML qui devrait me sauver beaucoup de pianotage au clavier et aussi une grille d’image qui permet de mieux gérer les données concernant la diffusion des couleurs et intensités, la fluidité des liquides, tout en étant instantanément utilisable par le UI de WPF (Windows Presentation Foundation). Et le UI me donne tellement de fil à retordre, mais j’y vois dans tout ça un beau moyen de garder les neurones actifs et heureux.

Je serai moins actif ici pour quelques jours question de tout transférer et on se revoit bientôt.