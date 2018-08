Presque intéressant. Vidéo accélérée parce que, pour l’instant, le code est lent. À remarquer qu’on aperçoit un effet de grille ; plus la grille est fine, plus l’effet semble naturel même si pour l’instant la fluidité est linéaire.

* * *

Almost interesting. This video shows the evolution at 3x speed because the code is not optimized. There is a grid effect. The finer the grid, the more natural the overall effect looks even if for now fluid direction is just linear.