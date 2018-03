La fonctionnalité zoom est essentielle en dessin par ordinateur et elle l’est tout particulièrement pour un projet que j’ai à réaliser et pour lequel Photoshop est encombrant à utiliser : sélectionner de petits fragments d’images manuellement et les sauvegarder en leur donnant chacun un identifiant unique. Donc je zoom sur une image et je dessine une zone de sélection rectangulaire (c’est suffisant pour le moment) et dis à Photoshop de sauvegarder uniquement cette section. Je dois nommer le fichier. Recommencer l’opération. Je voudrais simplement activer une fonctionnalité, sélectionner et cliquer sur “Enter” et la sauvegarde se ferait toute seule sans avoir à donner un nom de fichier. Ça irait beaucoup plus vite.

C’est dans cette optique que je travaille la fonction de zoom de Paintual (en laissant de côté pour un instant les autres aspects à développer de l’application). Dans la vidéo ci-dessous, on voit que Zoom fonctionne bien, même je suis surpris à quel point c’est rapide. Il reste plusieurs variables à tenir en compte pour que Zoom fonctionne bien avec le déplacement de l’image (“pan” en anglais) et il y a aussi le coordonnées transformées pour que le dessin signifié avec les mouvements de la souris concordent avec la portion d’image affichée.

Une bonne partie de ce travail existait déjà dans la première version de Paintual (celle écrite pour WinForms). Mais le simple copier-coller au point de vue code ne fonctionne pas aussi facilement. Encore plusieurs heures de plaisir.

Le code actuel avec la fonction Zoom est disponible sur GitHub mais, évidemment, ça n’est pas une version encore utilisable avec grand plaisir : il reste quantité de bogues à résoudre.

* * *

The zoom feature is essential in computer-based design, and it is particularly important for a project I am currently working on. For this project, using Photoshop is cumbersome: select small fragments of images manually and save each of them by giving a unique identifier. So I zoom in on an image and I draw a rectangular selection area (that’s enough for the moment) and tell Photoshop to save only this section. I have to name the file. Repeat the operation. I’d rather simply activate a feature, select a portion of an image and click on “Enter” and the save operation would be done without having to give a file name. It would go much faster.

It is the reason why I work the zoom function of Paintual (leaving aside for a moment the other aspects of development). In the video above, we see that the Zoom tool works well, even I’m surprised how fast it is. There are several variables to keep in mind for Zoom to work well in conjunction with panning, and there are also the transformed coordinates so that the drawing indicated by mouse movements on the canvas are consistent with the portion of the image being displayed.

The current code with the Zoom function is available on GitHubbut, obviously, this is not a version that can still be used with great pleasure: there are still a lot of bugs to solve.