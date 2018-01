Paintual peut à nouveau “faire du bruit” et on peut changer les paramètres exposés et créer des variantes. Donc la boucle “effet, exposition des paramètres et rendu” est complétée, dans l’essentiel. Tous les nouveaux effets peuvent être ajoutés sans avoir à recoder la “Visual Property Page” sauf si un effet demande un type de contrôle visuel nouveau, auquel cas évidemment, il faut le coder.

* * *

Paintual makes noise, again. Properties can be changed and new iterations be displayed. So the loop “effect, exposure parameters and rendering” is completed, in essence. All new effects can be added without having to re-code the “Visual Property Page” unless an effect requires a new type of visual control, in which case obviously, it must be coded.