J’ai fini par pouvoir faire fonctionner les effets à nouveau dans Paintual. Le code de liaison entre l’interface graphique et le Workflow de l’engin est même un peu meilleur, mieux structuré, plus clair.

La fenêtre des “Visual Properties” est importante puisqu’elle se construit automatiquement selon les paramètres (properties) que je décide de rendre visibles à partir de la classe d’effet. Une autre vidéo démontrera la chose. Ainsi au fur et à mesure que j’ajoute ou rend publique des paramètres d’effets, ils s’ajoutent à la fenêtre sans avoir à ajuster le code. La fenêtre est générique et fonctionne pour tous les effets.

Un casse-tête, oui, mais qui à moyen terme déjà sauvera énormément de temps.

* * *

I finally was able to get the effects running again in Paintual. The code linking the GUI to the workflow of the effect engine is even a little better, better structured, and clearer.

The Visual Properties window is important since it is automatically built according to the properties that I decide to make visible from the effect class. Another video will demonstrate the concept. So as I add or make public effect properties, they add themselves to the window without having to code anything. The window is generic and works for all effects.

A puzzle, yes, but in the midterm this will save a lot of time.