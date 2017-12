Joli petit curseur créé de toute pièce. Reste à créer la bande de couleur HSV. Cette valeur est exprimée en angle (voir l’image du modèle plus bas). Même si je reproduis en partie les fonctionnalités de la pipette de l’ancienne version de Paintual avec WinForms, ce n’est pas mon mode de sélection de couleur favori parce que les tonalités plus subtiles ne sont pas si facile à sélectionner. Le modèle que je préfère, mais en fait ce n’en est pas un, c’est la palette de l’artiste dans Corel Painter. Je suis loin d’arriver à un tel résultat, soyons juste patients et persévérants.

Le tracé du curseur a été fait, comme dans le code d’origine (https://www.codeproject.com/Articles/35436/Adobe-Color-Picker-Clone) au moyen d’outils de traçages fournis par le .NET Framework (ici System.Windows.Media), une forme de construction graphique avec laquelle je ne suis pas très habitué à manipuler, ce qui a donné un code ayant un air laborieux pour un si simple curseur :

Le résultat me plait tout de même beaucoup.

(source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Hsl-hsv_models.svg/2000px-Hsl-hsv_models.svg.png )

* * *

Nice little slider I created from scratch. Next is to create the HSV color band. The color value is expressed as an angle (see the image of the model above). Although I partially reproduced the color picker control from the old version of Paintual with WinForms, this is not my favorite color selection mode because the more subtle tones are not so easy to select. The model that I prefer, but in fact it’s not, is the artist’s palette in Corel Painter. I am far from reaching such a result, let us be patient and persevering.

The cursor shape was made, as in the original code (https://www.codeproject.com/Articles/35436/Adobe-Color-Picker-Clone) by means of tracing tools provided by the .NET Framework (here System.Windows.Media), a form of graphic construction with which I am not very familiar, which gave a code having a laborious look for such a simple cursor (see image above).

In the end, the result pleases me a lot.