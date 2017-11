À l’occasion je travaille sur des textes portant sur des sujets bien lointains de l’imagerie et de l’art. Je ne pouvais garder sous silence cette note de bas de page.

In : http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/academico/publicacoes/anais/anais_IV_seminario.pdf page 153

Dans un même ordre d’idées, je vous invite à lire les trois cahiers “Archives et création : nouvelles perspectives sur l’archivistique”

cahier 1

cahier 2

cahier 3

* * *

From time to time I work on texts that have little or no connection to imaging and art. But I could not keep silent this footnote.

In : http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/academico/publicacoes/anais/anais_IV_seminario.pdf page 153

In the same vein, if you can read French, I invite you to read the three notebooks “Archives et création : nouvelles perspectives sur l’archivistique”

cahier 1

cahier 2

cahier 3