En tentant d’améliorer la performance du code des automates cellulaires pour mon petit programme, j’ai ajouté des erreurs dans le rendu, mais comme je peux produire 250 iterations pour une image en une ou deux minutes, ça n’est pas si mal.

Là où il y a un problème plus sérieux c’est pour les grandes images. Le traitement des automates cellulaires fonctionne au niveau du pixel. Pour une image à 300 dpi, l’effet visuel devient négligeable. J’ai à modifier le code pour tenir compte de l’échelle de la résolution. Comme on dit, vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage.

* * *

While trying to improve the code performance of the cellular automata in my little program, I inadvertently added errors. But since it can generate 250 iterations for an image in one to two minutes, it’s not so bad.

Where there is a more serious problem is for large images. The processing of cellular automata operates at the pixel level. For a 300 dpi image, the visual effect becomes negligible. I have to modify the code to take into account the resolution. As they say, put your work twenty times upon the anvil.