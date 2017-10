Le bruit de Perlin (ça fait curieux en français), algorithme qu’on doit à Ken Perlin.

Et bien, Paintual peut faire du bruit de Perlin puisque j’ai adapté un segment de la LibNoise de gharen (https://libnoisedotnet.codeplex.com/) qui est une version C# de la libnoise (http://sourceforge.net/projects/libnoise/).

Puisque la génération de bruit visuel gradué prend quand même du temps, j’ai modifié le code afin de tirer profit des 16 coeurs de mon ordi. Résultat : une image 1920 x 1080 en moins d’une seconde. LibNoise permet d’utiliser plusieurs paramètres que j’aurai à explorer dans une prochaine étape.

Ces bruits, je l’ai peut-être déjà dit, vont me permettre d’ajouter des textures plus intéressantes.

* * *

Now, Paintual can generate Perlin noise, an algorithm developed by Ken Perlin. I used the C# LibNoise by gharen (https://libnoisedotnet.codeplex.com/) which is a port of the libnoise (http://sourceforge.net/projects/libnoise/).

Since gradient noise generation still takes time, I modified the code to take advantage of the 16 cores of my computer. As a result: a 1920 x 1080 image in less than one second. LibNoise allows to use several parameters that I will have to explore next.

Noise, I may have already said, will allow me to add more interesting textures.

And, as a bonus, a little something I did which did not require noise, but just for fun as now Paintual is much faster.