Je ne me souviens plus comment je suis tombé sur ce lien EFG’s Graphics Page , mais à partir de cette page j’ai découvert Amit’s Game Programming Information et de là à une mine de pages et liens et sources variées extrêmement utiles pour mon projet de programme de dessin. C’est comme un enfant qui entre dans un magasin de bonbons et… il peut en prendre autant qu’il veut. Alors je suis en mode “overload” ou surcharge si on veut. Les idées se bousculent, je prends des notes. Je repense des sections de mon programme et, aussi, j’ai décidé et complété la transition de byte[] vers int[]. En cours de modification, j’ai découvert plein de petits segments qui vont demander ajustements et améliorations.

C’est un autre petit pas en avant mais qui ne m’a pas permis de produire aucune nouvelle image.

* * *

I cannot remember how I came across this EFG’s Graphics Page link, but from this page I discovered Amit’s Game Programming Information page, a great repository of pages and links, and various sources extremely useful for my program project of drawing. It’s like a child entering a candy store and… he can take as much as he wants. So I’m in “overload” mode. The ideas are jostling, I take notes. I rethink sections of my program and, also, I decided and completed the transition from byte[] to int[]. In the process, I have discovered many small segments that will require adjustments and improvements.

This is another small step forward but that has not allowed me to produce any new image.