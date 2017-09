PaintualBrush c’est l’outil de développement des pinceaux, crayons, etc. de Paintual.

Oui, l’outil existe. C’est une version mini de Paintual qui utilise les mêmes principes dans les grandes lignes: un outil de dessin (pinceau, crayon, etc), un gestionnaire d’opération (workflow) qui fait le lien entre chaque mouvement de souris ou de stylet et détermine quand l’outil de dessin execute une opération graphique, et une surface de dessin qui est reproduite à l’écran.

Ce qu’il y a de différent c’est le découpage de l’information des pixels. J’ai essayé quelque chose de différent, pensant que ça serait vraiment plus performant, mais je suis pas trop convaincu d’autant que certaines opérations de transparence sont un peu plus compliquées (et la transparence c’est bien important pour augmenter la richesse des textures).

Mais j’ai réalisé que des choses pourraient être améliorées dans Paintual, dès maintenant. Alors le tout constitue un beau petit pas en avant.

Pour l’instant les tests n’ont porté que sur la reproduction de lignes avec des images de pinceau déjà existantes dans Paintual. Les tests dans PaintualBrush consistent en quatre lignes verticales, chacune tracée avec le même outil de dessin et la même “image” (forme de pinceau si on veut). Pour les outils qui comporteront des paramètres, chaque ligne sera paramétrée différemment. C’est ce qui me permettra de tester des valeurs minimales et maximales, en conjonction ou non, avec ou sans cycles de variances, etc.

Ci-dessous, les trois première images de tests. On voit que les lignes ne sont pas pleines. C’est un signe de mauvaise gestion de la transparence dans PaintualBrush. À suivre.

* * *

PaintualBrush is the tool for developing brushes, pencils, etc. from Paintual.

Yes, the tool exists. It is a mini version of Paintual which uses the same working principles: a drawing tool (brush, pencil, etc.), an operation manager (workflow) that links each mouse or stylus move and determines when the drawing tool executes a graphic operation, and a drawing surface that is reproduced on the screen.

What is different is the segmentation of the pixel information. I tried something different, thinking that it would be really better, but I’m not too convinced as some transparency operations are a little more complicated (and transparency is very important to increase the richness of textures).

But I realized that things could be improved in Paintual, right now. So the whole thing is a nice little step forward.

For the moment, the tests have only been about the reproduction of lines with brush images already existing in Paintual. The tests in PaintualBrush consist of four vertical lines, each drawn with the same drawing tool and the same “image” (brush shape or tip if you want). For tools that have parameters, each line will be set differently. This will allow me to test minimum and maximum values, in conjunction or not, with or without cycles of variance, etc.

Below, the first three test images. We see that the lines are not full. This is a sign of poor transparency management in PaintualBrush. To be continued.