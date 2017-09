En faisant quelques recherches, je suis tombé sur ces deux listes (la seconde étant déjà référencée par la première) : des applications de dessin sur plateformes variées.

* * *

By doing some research, I came across these two lists (the second one being already referenced by the first): drawing applications on various platforms.

https://github.com/REAS/sketchmachine/wiki/Weird-Drawing-Software

https://github.com/justanothersystem/tools/tree/master