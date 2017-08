… ou overpaint ou si on aime mieux, repeindre ou sur-peindre, enfin, peu importe. Peu à peu, les outils de Paintual se raffinent (sans pour autant que j’aie réussi à en augmenter la performance).

* * *

… or overpaint, whichever you prefer. There is some progress in terms of tool refinements in Paintual, but nothing as far as performance is concerned.