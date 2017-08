Alors que mes tentatives d’augmenter la performance de dessin de mon petit programme n’ont pas bien abouti, les modifications au code me permettent d’apporter des changements “live” aux algorithmes de traçage, ce qui n’est quand même pas rien.

* * *

While my attempts to increase the rendering performance of my app have not been that much successful, changes to the code allow me to make “live” tweaking to the tracing algorithms, which is a good thing in itself.