Dessiner à l’ordi implique beaucoup de mathématiques derrière chaque clic de souris ; beaucoup que ce dont je suis en mesure de faire pour le moment. Alors je passe du temps à apprendre ou réapprendre la trigo, l’algèbre linéaire et le calcul différentiel-intégral ouch !!

* * *

Drawing using the computer involves a lot of mathematics behind each mouse click; much that I am able to do at the moment. So I spend time learning or remembering trigonometry, linear algebra and calculus, ouch!