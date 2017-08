A Bug Has Become A Feature

Ou, en français “un défaut qui est devenu un effet”, ou quelque chose du genre.

Je travaillais sur mon petit programme et j’essayais de lui faire déterminer les contours d’objets dans une image. Il existe bien plusieurs approches et certaines sont utilisées avec succès dans des systèmes sophistiqués, mais je voulais faire mes propres recherches. Je vise un travail parallèle : écrire du code qui trouve les contours des objets et, ce que je code trouve, me fais réfléchir sur ma façon d’observer ce qui, en conséquence, me fait retravailler le code. Un travail surtout introspectif qui a comme effet de produire un résultat.

De cette image de mon chien, je devais arriver à quelque chose comme dans l’image suivante:

Mais je me suis trompé et suis arrivé à ceci :

En répétant le procédé sur le résultat quelques fois :

J’arrive à quelque chose qui a des caractéristiques aléatoires mais ça n’est pas le cas puisque la même image va toujours produire les mêmes résultats successifs. Cependant, en regardant de près, on a bien l’impression d’un effet chaotique ou assimilable aux automates cellulaires dont j’ai parlé plus tôt.

Très loin d’une oeuvre d’art, il y a quand même quelque chose d’intéressant du point de vue graphique, quelques éléments ici et là pourraient être repris dans des compositions.

I was working on my little program and was trying to get it to determine outlines of objects in an image. There are many approaches and some are successfully used in sophisticated systems, but I wanted to do my own research. I aim at a parallel work: write code that finds the outlines of objects and, what the code finds makes me ponder about my way of observing which, in turn, makes me rework the code. An introspective approach with the effect of producing a result.

From this image of my dog, I wanted to arrive at something like the following image:

But my code had a bug and this is what I got instead:

Repeating the process on the result a few times produced this:

I obtain something that has some characteristics of a random set, but it is not the case since the same image will always produce the same successive results; however, with a closer look, a chaotic effect is definitely present and can be assimilated to the cellular automata theory of which I spoke earlier on this blog.

Although remote from a work of art, there is still something interesting from a graphic design point of view, some elements here and there could be extracted and used in other compositions.