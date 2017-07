Paintual et les automates cellulaires

Comme je l’ai dit l’autre jour, “Paintual” est mon petit programme de dessin maison. J’y ai ajouté du code qui reprend avec beaucoup de licence les idées des automates cellulaires tels qu’ils sont venus à mon attention en lisant (une partie) du livre de Stephen Wolfram A New Kind of Science (http://www.wolframscience.com/nks/).

Vous pouvez lire une introduction courte et claire du concept ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Automate_cellulaire.

Après quelques essais un peu ternes, j’arrive à des constructions automatisées plus intéressantes. Ci-dessous, l’image originale et quelques modifications.

* * *

As I said the other day, “Paintual” is my little home-made drawing program. I added some code loosely inspired by the ideas of cellular automaton, as they came to my attention by reading (in part) the book of Stephen Wolfram A New Kind of Science (http: // www. wolframscience.com/nks/).

You can read a short and clear introduction to the concept here: https://en.wikipedia.org/wiki/Automate_cellulaire .

After a few dull tests, I arrived at more interesting automated constructions. Below, the original image and some modifications.