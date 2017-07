Première application “pratique” avec Paintual, mon appli dessin

Oui, je lui ai donné un nom “Paintual” (paint & virtual) mais j’espère pouvoir dépasser le state de peinture et explorer des assemblages et textures automatiques. Plusieurs des problèmes de base reliés aux pinceaux, images et dessin sur image sont résolus. Je pense pouvoir aller de l’avant avec certaines fonctionnalités (mais comme on sait, programmer c’est vivre avec des créatures qui s’appellent bogues et qui ont une vie bien à elles). Pour m’encourager dans mon travail, j’ai utilisé Paintual pour modifier une image (l’originale ci-dessous):

Yes, I gave it a name “Paintual” (paint & virtual) but I hope to be able to go beyond the paint state and explore automatic e-collages and textures. Several of the basic problems related to brushes, images and drawing are solved. I think I can go ahead with some features (but as we know, programming is living with creatures called bugs, and they are having a life of their own). To encourage me in my work, I used Paintual to edit an image (the original one below):

Le résultat dans Paintual. Sans être remarquable, le résultat a du potentiel.

The result in Paintual. Nothing remarkable but the app has potential.

Finalement, traitement couleur dans Photoshop. Je n’ai pas pour objectif de donner à Paintual toutes les fonctionnalités des autres programmes de dessin que je connais mais surtout qu’il puisse faire ce que les autres programmes ne font pas ou font avec ce qui m’apparaît être beaucoup de travail et de manipulations.

Finally, color processing in Photoshop. I do not aim to give Paintual all the features of the other drawing programs I know but I want it to do what other programs cannot do or do with what appears to me to be a lot of work and manipulations.