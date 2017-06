Volume, extrusion sous contrôle sonore

J’ai réussi à créer quelques mouvements et variations dans MAX de Cycle ’74 en utilisant des propriétés d’une piste audio. Comme je ne saisis pas trop ce qui se passe, le résultat est assez aléatoire. Cependant, les effets moirés surtout au début de la vidéo sont récupérés par la suite et transformés en pinceau (brush) dans Photoshop.

* * *

“Volume, Extrusion Under Sound Control”

In MAX from Cycle ’74 I was able to generate movement and variations using audio properties. Since, again, I have no clue what I am really doing here, results are random and unexpected. This being said, the moiré effect that can be seen especially at the beginning of the video is recuperated as a brush in Photoshop.

Instantanés qui ont servi à créer le pinceau.

* * *

Snapshot that were used to create brushes.

Ci-dessous, une création à partir de ce pinceau moiré. Certainement pas un chef-d’oeuvre mais c’est la texture qui m’importe ici.

* * *

Below, an experimental painting made using this brush. Obviously not a masterpiece but I draw you attention to the texture effect I was able to achieve.

Et un aperçu de la patch dans MAX. Un noeud en peu de temps.

* * *

And a snapshot of the patch in MAX. It does get messy very quickly.