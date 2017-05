Progrès et limitations

J’obtiens avec Max des textures plus fines mais j’ai atteint la limite pour une génération fluide en temps réel, la grille visuelle est réduite à 400 x 400 pixels, ce qui pourrait convenir pour certains projets. Le code scripté est moins rapide que du code compilé, ça je le savais. Alors je suis rendu à explorer d’autres options y compris certaines formes d’optimisation du calcul des couleurs.

* * *

I can now get finer textures with Max but I have reached the limit in terms of generative process in real time. Currently the image grid is being reduced to 400 x 400 pixels, which could work for some projects. Scripted code is slower than compiled one, that I already knew. Next step is to find other solutions including code optimization, especially the colour calculations section.