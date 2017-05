Une note change la teinte

Continuant mes explorations avec Max de Cycle ’74, j’ai réussi à créer un petit bout de code qui transforme le code d’une note d’un clavier virtuel (MIDI) vers un angle de teinte (mode couleur HSV), ce qui permet d’affecter en temps réel la valeur globale de la teinte d’une vidéo.

* * *

From Note to Hue

Pursuing my work with Max from Cycle ’74, I was able to create a snippet of Javascript code that receives as input a MIDI note value from a virtual keyboard and change it to a hue angle value (HSV colour model) which can affect the overall hue of a video in real time.