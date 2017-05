Sensiblement le même exercice que les jours précédents mais en utilisant trois LFO pour fournir des données à la matrice en RGB. La vidéo est en accéléré la plupart du temps, donc le son entendu ne reproduit pas les fréquences exactes générées par les LFO.

A similar exercice to what I have done previously, except with three LFO to generate RGB values to the matrix. The video is accelerated most of the time, so the soundtrack does not reproduce the exact frequencies generated by the LFOs.