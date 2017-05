Utiliser les résultats de la veille

Les images générées par Max hier n’ont rien d’extraordinaires. J’ai quand même tenté de les intégrer dans quelques transformations.

* * *

The images generated yesterday via Max are not very spectacular. Nonetheless, I tried to use them in pictures transformations.

L’image ci-dessous utilise une des images générées par Max. Ensuite dans Photoshop j’ai augmenté le contraste puis créé un tracé (path) de contours. Ensuite ce tracé a été rendu automatiquement en utilisant un pinceau (brush) et une couleur choisie au hasard. Par la suite couches et filtres ont donné ce résultat.

* * *

The image below uses one of the patterns generated by Max. Then, in Photoshop I increased the contrast and mapped its contour as a path which was then auto painted using a brush and a colour picked at random. Then it’s just a matter of layering and filters.

Pour donner une idée du travail, une suite d’instantanés du processus.

* * *

Below I show a few snapshot of the transformation process.