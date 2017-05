Max de Cycle 74′, une suite

J’ai réussi à générer une image de manière automatique avec des variations, primitives, mais intéressantes (mais rien de nouveau sous le soleil). J’arrive même à sauvegarder l’image. Me reste une multitude de trucs à apprendre mais l’essentiel est là.

Parce qu’un métronome limite la vitesse de remplissage de la grille image, le processus peut apparaître très lent mais il y a sûrement d’autres moyens de travailler.

* * *

I was able to automatically generate an image with basic variations (but this is nothing new in town). I am even able to save snapshots of the image being processed. There is still so much to learn and discover.

At the moment, a metronome is limiting the rendering speed which causes the process to appear slow, but there surely is a better way.