Expérience

J’apprends doucement à utiliser Max de Cycle 74′ ( https://cycling74.com/products/max ) ; produit qui m’apparaît prometteur en ce qu’il me permettrait de générer sons et images par toutes sortes de moyens parce que j’envisage à plus ou moins long terme de créer un générateur d’art. Ah ! Mais oui ça existe déjà ! Il y en a partout. Mais je veux faire le mien, celui qui contiendrait des textures visuelles et sonores qui me plaisent, pas juste répliquer le truc trendy.

Pensant pouvoir attaquer la bête de front, je me suis rendu compte que la courbe d’apprentissage ressemble plutôt à une falaise. Alors je reviens à des essais plus modestes et plus concluants, encourageants.

Ici, en suivant les instructions claires de cette vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=5RYy8Cvgkqk ) j’ai réussi à comprendre certains mécanismes de base et manipuler certains outils. Ci-dessous, une vidéo montrant ma version fonctionnelle me permettant de générer des sons soit à partir du clavier virtuel ou encore en utilisant le clavier de l’ordi.

* * *

Step by step, I am learning to use Max from Cycle 74′ (https://cycling74.com/products/max), an application that seems quite promising in that it would allow me to generate sounds and images by all sorts of means because I plan, eventually, to create an art generator. Ah! But yes such things already exist. They are everywhere. But I want to make my own, one that would contain visual and sound textures that I like, not just replicate the trendy stuff.

I thought I was able to easily tame the beast but I realized that the learning curve looks more like a cliff. So I took a few steps back and just work on simpler projects for now, with more conclusive and encouraging results.

Here, following the clear instructions found in this video (https://www.youtube.com/watch?v=5RYy8Cvgkqk) I managed to understand some basic mechanisms and manipulate a few tools. Below is my working example : I can create sounds either by clicking on the virtual keyboard or using my computer keyboard.

To learn more about the Karplus-Strong algorithm : https://en.wikipedia.org/wiki/Karplus%E2%80%93Strong_string_synthesis