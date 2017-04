The same video as in my previous post onto which I placed a panorama collage I did not so long ago, then merging both using the “displacement map” effect in After Effects.

I kept the same annoying music ( 🙂 )

Le même vidéo que le précédent sur lequel j’ai placé un panorama, collage que j’avais réalisé quelque temps auparavant, auquel j’ai appliqué l’effet “displacement map” dans After Effects.

Et j’ai gardé la même musique agaçante ( 🙂 )