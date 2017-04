In search of new ideas and techniques. Here Cycle 74′ Max generated these lines. I might find some frames that could be used later as displacement maps in Photoshop for some illustrations.

Je suis à la recherche de nouvelles idées et techniques. Ici, Max de Cycle 74′ a généré automatiquement les lignes. Certaines de ces images pourraient servir à titre de “displacement maps” dans Photoshop pour d’autres illustrations.