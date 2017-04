… sans trop savoir ce qu’on fait

* * *

Playing with Photoshop without knowing what I’m doing

* * *

Image 1, l’originale

Image 2, image transformée en “depth map” et quelques jolies couleurs pour faire moins un effet plastique

* * *

Image 1, the original picture

Image 2, image processed into a depth map with some nice colours to subdue the pastic effect of the rendering