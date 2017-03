We Are / Nous sommes

Nous sommes qui ou quoi ?

We Are… what ?

Déposer des papiers au hasard sur une surface et, à l’occasion, on obtient des expressions qui pourraient faire sens. Re-Makers, les re-fabricants. On est bien dus pour une rénovation mondiale.

Add pieces of paper randomly on a surface and, occasionally, we can obtain expressions that might make sense. Re-Makers, re-manufacturers. We are more than ready for a world renovation.

Assez explicite, j’imagine.

Self-explanatory, I guess.